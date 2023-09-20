В какое время суток вреднее всего для здоровья пить кофе

20:53, 20 сентября 2023
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В какое время суток вреднее всего для здоровья пить кофеИз-за времени полураспада кофеина
Врач общей практики Татьяна Захарова рассказала, что кофе не стоит пить во второй половине дня.
Несмотря на то, что кофе — напиток, полезный для профилактики диабета 2-го типа, способствующий похудению, он опасен из-за времени полураспада кофеина, этот период составляет 5-6 часов.
Именно поэтому пить кофе во второй половине дня нельзя, чтобы кофеин, метаболизм которого будет продолжаться до вечера, не возбуждал нервную и не перегружал сердечно-сосудистую системы. Из-за этого может нарушиться сон и ухудшиться общее самочувствие.
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