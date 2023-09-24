Фитнес и здоровье
21:34, 24 сентября 2023
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В России хирург сломал челюсть пациенту во время операции

Заведено уголовное дело

В Волгограде расследуется уголовное дело в отношении частной клиники, которая, предположительно, оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности. По версии следствия, бывший челюстно-лицевой хирург при проведении операции допустил грубые нарушения и причинил травмы пациенту, сломав челюсть в двух местах.

В России хирург сломал челюсть пациенту во время операции

© Stable Diffusion

Как сообщается, изначально пациент обратился за помощью по поводу неправильного прикуса. Однако вместо того, чтобы использовать безопасные методы лечения, врач, как сообщается, сломал пациенту челюсть в двух местах. В результате пациент не может закрыть рот, а также у него ухудшился слух.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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