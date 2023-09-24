В России хирург сломал челюсть пациенту во время операции

21:34, 24 сентября 2023
1 мин.
В России хирург сломал челюсть пациенту во время операцииЗаведено уголовное дело
В Волгограде расследуется уголовное дело в отношении частной клиники, которая, предположительно, оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности. По версии следствия, бывший челюстно-лицевой хирург при проведении операции допустил грубые нарушения и причинил травмы пациенту, сломав челюсть в двух местах.
© Stable Diffusion
Как сообщается, изначально пациент обратился за помощью по поводу неправильного прикуса. Однако вместо того, чтобы использовать безопасные методы лечения, врач, как сообщается, сломал пациенту челюсть в двух местах. В результате пациент не может закрыть рот, а также у него ухудшился слух.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.