В России хирург сломал челюсть пациенту во время операции

Как сообщается, изначально пациент обратился за помощью по поводу неправильного прикуса. Однако вместо того, чтобы использовать безопасные методы лечения, врач, как сообщается, сломал пациенту челюсть в двух местах. В результате пациент не может закрыть рот, а также у него ухудшился слух.

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