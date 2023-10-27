Фитнес и здоровье
14:22, 27 октября 2023
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В Великобритании вспыхнула беспрецедентная вспышка диареи

В чьей-то жизни началась коричневая полоса

В Великобритании наблюдается необычный всплеск диарейных заболеваний, вызванных кишечным паразитом Cryptosporidium, широко известным как Crypto.

В Великобритании вспыхнула беспрецедентная вспышка диареи

© Ferra.expert

Представители органов здравоохранения встревожены масштабами вспышки и тем, что с середины сентября число заболевших значительно превысило обычные показатели. Вспышка затронула практически все регионы Великобритании. Причина этой широкомасштабной вспышки остается неясной, и официальные лица проводят расследование возможных источников.

В качестве возможных факторов, связанных со вспышкой, называются международные поездки и купание, как в Великобритании, так и за ее пределами.

Криптококк передается в основном через рекреационные воды, поскольку паразит очень устойчив к хлору. Попадание в организм даже небольшого количества ооцист Crypto может привести к заражению. Хотя для здоровых людей эта инфекция обычно не опасна для жизни, для людей с ослабленной иммунной системой она может оказаться тяжелой и смертельной.

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