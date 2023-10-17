Варёные яйца оказались продуктом, продлевающим жизнь

22:00, 17 октября 2023
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Варёные яйца оказались продуктом, продлевающим жизньВрач посоветовала есть яйца целиком
Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что куриные яйца обладают сильным влиянием на организм и являются продуктом, проделывающим жизнь.
Яйца снижают уровень холестерина в крови и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. В них много различных питательных веществ и соединений, улучшающих метаболизм, липидный обмен и иммунитет.
По словам врача, их можно варить, готовить на пару. Павлова посоветовала есть яйца целиком.
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