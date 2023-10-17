Варёные яйца оказались продуктом, продлевающим жизнь

Яйца снижают уровень холестерина в крови и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. В них много различных питательных веществ и соединений, улучшающих метаболизм, липидный обмен и иммунитет.

По словам врача, их можно варить, готовить на пару. Павлова посоветовала есть яйца целиком.

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