Фитнес и здоровье
22:00, 17 октября 2023
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Варёные яйца оказались продуктом, продлевающим жизнь

Врач посоветовала есть яйца целиком

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что куриные яйца обладают сильным влиянием на организм и являются продуктом, проделывающим жизнь.

Варёные яйца оказались продуктом, продлевающим жизнь
© Unsplash.com

Яйца снижают уровень холестерина в крови и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. В них много различных питательных веществ и соединений, улучшающих метаболизм, липидный обмен и иммунитет.

По словам врача, их можно варить, готовить на пару. Павлова посоветовала есть яйца целиком.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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