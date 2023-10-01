Влияет ли положение тела на ваши сны

Влияет ли положение тела на ваши сныВот что показывает наука
Оказывается, от положения тела во время сна может зависеть, что вам будет сниться всю ночь. Существует четыре научные теории, связанные с этим.
Людям, спящим на спине, чаще снятся кошмары. Это может быть реакцией организма на обструктивное апноэ во сне (СОАС). У тех, кто страдает этой болезнью, сон в целом хуже, когда они спят на спине. Обычно им снятся сны об удушье, нахождении под водой, задержке дыхания.
Людям, спящим на спине, трудно запоминать свои сны. Это тоже объясняется обструктивным апноэ во сне и отсутствием непрерывного сна у таких людей. Как правило, сны возникают в фазе быстрого сна, а при апноэ во сне эта фаза сна ухудшается.
Людям, спящим на животе, снятся более эротические сны. Возможно, объясняется это тем, что при таком положении оказывается давление на участки тела, которые стимулируют половое влечение. Также люди, спящие лицом вниз, чаще видят сны, в которых их запирают, душат или связывают. Скорее всего, это происходит из-за ограниченной подвижности конечностей в таком положении.
У тех, кто спит на правом боку, более приятные сны. Учёные обнаружили, что люди, спящие на правом боку, чаще испытывали радость, счастье, волнение, мир, покой, надежду, облегчение, тоску, любовь, ощущение безопасности, чем те, кто спал на левом боку. Кроме того, их сон был более качественным в целом.
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