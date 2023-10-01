Влияет ли положение тела на ваши сны

Людям, спящим на животе, снятся более эротические сны. Возможно, объясняется это тем, что при таком положении оказывается давление на участки тела, которые стимулируют половое влечение. Также люди, спящие лицом вниз, чаще видят сны, в которых их запирают, душат или связывают. Скорее всего, это происходит из-за ограниченной подвижности конечностей в таком положении.

У тех, кто спит на правом боку, более приятные сны. Учёные обнаружили, что люди, спящие на правом боку, чаще испытывали радость, счастье, волнение, мир, покой, надежду, облегчение, тоску, любовь, ощущение безопасности, чем те, кто спал на левом боку. Кроме того, их сон был более качественным в целом.

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