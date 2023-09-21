Восемь лучших напитков для похудения

Зелёный сок с мякотью. Его можно сделать из капусты, сельдерея, шпината. В этом соке будет мало калорий и сахара. Также вы получите дозу клетчатки, которая позволяет вам дольше оставаться сытым. Исследования показывают, что употребление овощей играет главную роль в контроле веса у тех, кто генетически склонен к более высокому ИМТ или увеличению веса. Кроме того, зелёные овощи помогают справиться с воспалением, которое затрудняет снижение веса.

Полезные для кишечника напитки. Например, чайный гриб. Благодаря увеличению количества полезных бактерий в кишечнике вы сможете улучшить метаболизм и снизить вес.

Смузи с гороховым протеином. В гороховом протеине много белка и клетчатки, что позволит вам дольше чувствовать сытость. Исследования также показывают, что такой протеин может помочь в снижении веса.

Зелёный чай. Он богат антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалением, связанным с ожирением. В ходе одного 12-недельного исследования выяснилось, что употребление концентрированного зелёного чая с кофеином и катехинами привело к снижению веса на 3,5 кг.