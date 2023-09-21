Восемь лучших напитков для похудения

Восемь лучших напитков для похуденияДобавьте их в свой рацион
The Nutrition Twins, Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, поделились напитками, которые можно употреблять хоть каждый день, если вы на диете.
Зелёный сок с мякотью. Его можно сделать из капусты, сельдерея, шпината. В этом соке будет мало калорий и сахара. Также вы получите дозу клетчатки, которая позволяет вам дольше оставаться сытым. Исследования показывают, что употребление овощей играет главную роль в контроле веса у тех, кто генетически склонен к более высокому ИМТ или увеличению веса. Кроме того, зелёные овощи помогают справиться с воспалением, которое затрудняет снижение веса.
Полезные для кишечника напитки. Например, чайный гриб. Благодаря увеличению количества полезных бактерий в кишечнике вы сможете улучшить метаболизм и снизить вес.
Смузи с гороховым протеином. В гороховом протеине много белка и клетчатки, что позволит вам дольше чувствовать сытость. Исследования также показывают, что такой протеин может помочь в снижении веса.
Зелёный чай. Он богат антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалением, связанным с ожирением. В ходе одного 12-недельного исследования выяснилось, что употребление концентрированного зелёного чая с кофеином и катехинами привело к снижению веса на 3,5 кг.
Натуральная газировка «Малина, имбирь, лайм». Она содержит всего 30 ккал на 355 мл. Мята, имбирь и лайм в её составе отличаются также противовоспалительными свойствами. То же самое касается малины.
Пряный усилитель метаболизма. Это пикатный вариант лимонада, в состав которого входят лимон (3 столовые ложки), кайенский порошок (1/4 чайной ложки), сироп агавы (либо мёд/стевия, 1/2 чайной ложки), вода (около 1 л). Известно, что кайенский перед подавляет аппетит и помогает чувствовать себя сытым дольше.
Кофе. Согласно результатам исследований, этот напиток ускоряет обмен веществ и сжигает жир. В кофе также много хлорогеновой, феруловой, кофейной и н-кумаровой кислот, которые снимают воспаление и облегчают снижение веса.
Вода с щепоткой кельтской соли. Такая вода улучшит ваши спортивные результаты, познавательные способности, уменьшит тягу к сладким перекусам.
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