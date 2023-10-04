Фитнес и здоровье
14:06, 04 октября 2023
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Восемь лучших противовоспалительных продуктов для похудения

Добавьте их в свою диету

Если вы хотите сбросить вес, то лучше всего начать с внесения изменений в свой рацион. Например, вы можете добавить в него определённые продукты, которые помогут быстрее избавиться от лишних килограммов.

Восемь лучших противовоспалительных продуктов для похудения
© Precision Medical

Черника. Известно, что она уменьшает воспаление и предотвращает набор веса. Это происходит за счёт большого количества клетчатки и низкого содержания калорий в чернике.

Лосось. Это отличный источник белка и омега-3 жирных кислот. Последние уменьшают воспаление в организме.

Зелёные листовые овощи. В капусте и шпинате полно витаминов С, Е, магния, бета-каротина, железа, фолиевой кислоты. Кроме того, эти овощи низкокалорийны.

Грецкие орехи. Они содержат белок, клетчатку, витамины, минералы, полезные жиры. Благодаря жирным кислотам омега-3 можно уменьшить воспаление и предотвратить увеличение веса.

Восемь лучших противовоспалительных продуктов для похудения
© Shutterstock

Помидоры. В них содержатся фолиевая кислота и витамин К, которые поддерживают общее здоровье. Также известно, что в помидорах есть ликопин - антиоксидант, уменьшающий воспаление и способствующий снижению веса.

Орехи и семена. Одна горстка семян содержит и жиры, и углеводы, и белок. То есть это одновременно очень вкусные и полезные продукты.

Острая пища. Например, перец чили. Некоторые исследования показывают, что острая еда временно ускоряет метаболизм за счёт содержания в ней капсаицина.

Авокадо. В нём полно минералов, витаминов, клетчатки, полезных для сердца жиров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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