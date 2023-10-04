Восемь лучших противовоспалительных продуктов для похудения

Черника. Известно, что она уменьшает воспаление и предотвращает набор веса. Это происходит за счёт большого количества клетчатки и низкого содержания калорий в чернике.

Лосось. Это отличный источник белка и омега-3 жирных кислот. Последние уменьшают воспаление в организме.

Зелёные листовые овощи. В капусте и шпинате полно витаминов С, Е, магния, бета-каротина, железа, фолиевой кислоты. Кроме того, эти овощи низкокалорийны.

Грецкие орехи. Они содержат белок, клетчатку, витамины, минералы, полезные жиры. Благодаря жирным кислотам омега-3 можно уменьшить воспаление и предотвратить увеличение веса.