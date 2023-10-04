Восемь лучших противовоспалительных продуктов для похудения

Восемь лучших противовоспалительных продуктов для похуденияДобавьте их в свою диету
Если вы хотите сбросить вес, то лучше всего начать с внесения изменений в свой рацион. Например, вы можете добавить в него определённые продукты, которые помогут быстрее избавиться от лишних килограммов.
Черника. Известно, что она уменьшает воспаление и предотвращает набор веса. Это происходит за счёт большого количества клетчатки и низкого содержания калорий в чернике.
Лосось. Это отличный источник белка и омега-3 жирных кислот. Последние уменьшают воспаление в организме.
Зелёные листовые овощи. В капусте и шпинате полно витаминов С, Е, магния, бета-каротина, железа, фолиевой кислоты. Кроме того, эти овощи низкокалорийны.
Грецкие орехи. Они содержат белок, клетчатку, витамины, минералы, полезные жиры. Благодаря жирным кислотам омега-3 можно уменьшить воспаление и предотвратить увеличение веса.
Помидоры. В них содержатся фолиевая кислота и витамин К, которые поддерживают общее здоровье. Также известно, что в помидорах есть ликопин - антиоксидант, уменьшающий воспаление и способствующий снижению веса.
Орехи и семена. Одна горстка семян содержит и жиры, и углеводы, и белок. То есть это одновременно очень вкусные и полезные продукты.
Острая пища. Например, перец чили. Некоторые исследования показывают, что острая еда временно ускоряет метаболизм за счёт содержания в ней капсаицина.
Авокадо. В нём полно минералов, витаминов, клетчатки, полезных для сердца жиров.
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