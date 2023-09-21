Восемь лучших упражнений для мозга: они помогут сохранить остроту ума

Восемь лучших упражнений для мозга: они помогут сохранить остроту умаИх перечислил нейрохирург
С возрастом физические и умственные способности людей часто ухудшаются. Чтобы сохранить мозг молодым и здоровым надолго, его, как и тело, нужно постоянно тренировать.
Доктор Бретт Осборн, сертифицированный нейрохирург, рассказал, какие упражнения помогут улучшить работу мозга. Но для этого их нужно выполнять регулярно.
Стимулируйте обоняние. Способность чувствовать и различать запахи напрямую связана с эмоциональными центрами и центрами памяти мозга. В результате за счёт запахов можно стимулировать неврологические пути, которые формируют воспоминания и уменьшают нейровоспаление. Этого можно добиться, если смешать эфирные масла и перелить их в распылитель.
Чистите зубы «нерабочей» рукой. Это будет способствовать синтезу нейротрофического фактора головного мозга (BDNF). За счёт него по всему мозгу образуются межнейронные связи.
Стойте на одной ноге в течение 30 секунд. Так вы будете тренировать вестибулярные центры мозга. Это снизит риск падений.
Выполняйте силовые упражнения. Поднятие тяжестей активирует крупные двигательные пути в головном и спинном мозге. Также это способствует синтезу нейротрофического фактора головного мозга, снижает уровень гормона стресса кортизола, улучшает сон.
Добавьте в своё расписание тренировки на выносливость. Такие упражнения помогают сохранить объём гиппокампа - основного центра памяти мозга. Попробуйте также поэкспериментировать с разными упражнениями, которые увеличивают частоту сердечных сокращений.
Разгадывайте кроссворды. Это стимулирует теменные доли, которые в основном отвечают за восприятие музыки и искусства. Полезно для мозга и чтение на досуге. Но это касается именно художественной литературы или чего-то необычного (например, каламбуры).
Проводите время на солнце. По словам доктора Осборна, это помогает поддерживать ваш цикл сна и бодрствования, поддерживает синтез витамина D в организме. Этот витамин полезен как для костей, так и для мозга.
Общайтесь с другими людьми. Общение напрямую связано с высоким качеством жизни, повышением благосостояния, оно также может защитить от депрессии.
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