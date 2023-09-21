Восемь лучших упражнений для мозга: они помогут сохранить остроту ума

Доктор Бретт Осборн, сертифицированный нейрохирург, рассказал, какие упражнения помогут улучшить работу мозга. Но для этого их нужно выполнять регулярно.

Стимулируйте обоняние. Способность чувствовать и различать запахи напрямую связана с эмоциональными центрами и центрами памяти мозга. В результате за счёт запахов можно стимулировать неврологические пути, которые формируют воспоминания и уменьшают нейровоспаление. Этого можно добиться, если смешать эфирные масла и перелить их в распылитель.

Чистите зубы «нерабочей» рукой. Это будет способствовать синтезу нейротрофического фактора головного мозга (BDNF). За счёт него по всему мозгу образуются межнейронные связи.

Стойте на одной ноге в течение 30 секунд. Так вы будете тренировать вестибулярные центры мозга. Это снизит риск падений.

Выполняйте силовые упражнения. Поднятие тяжестей активирует крупные двигательные пути в головном и спинном мозге. Также это способствует синтезу нейротрофического фактора головного мозга, снижает уровень гормона стресса кортизола, улучшает сон.