Восемь неожиданных привычек, которые делают вас вялым

Восемь неожиданных привычек, которые делают вас вялымОткажитесь от них как можно скорее
Диетолог Эми Гудсон объяснила, какие повседневные привычки могут «красть» энергию в течение дня. Вы можете даже не подозревать об этом.
Пропуск завтрака. Это может привести к низкому уровню сахара в крови и к снижению энергии в течение дня. Скорее всего, вас также будет тянуть к сладкому.
Употребление недостаточного количества воды. Даже лёгкое обезвоживание способно вызвать чувство усталости, вялости, головную боль. Измерьте свой вес в фунтах, затем разделите его на два и выпивайте столько же унций воды. Также нужно пить 5-10 унций воды каждые 20 минут физических упражнений.
Большое количество сахара. Некоторых продукты могут содержать много сахара, хотя на первый взгляд так не скажешь: это батончики мюсли, йогурт, соус для пасты, овсянка быстрого приготовления, энергетики. Употребление большого количества сахара может привести к скачкам энергии, развитию резистентности к инсулину, увеличению веса.
Сильная зависимость от кофеина. Она может нарушить ваш естественный уровень энергии, привести к головным болям, нервозности.
Недостаток белка. Белок нужен для поддержания мышечной массы и стабильного уровня энергии.
Отсутствие крепкого сна. Постоянный недосып или некачественный сон может серьёзно сказаться на самочувствии. Рекомендуется спать в сутки не менее семи-девяти часов.
Малоподвижный образ жизни. Гудсон подчёркивает, что регулярная физическая активность улучшает кровообращение и приток кислорода. Это сделает вас энергичнее.
Переедание или недоедание. Переедание вызывает вялость, а недоедание может лишить организм необходимых питательных веществ и энергии.
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