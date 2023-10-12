Восемь неожиданных привычек, которые делают вас вялым

Пропуск завтрака. Это может привести к низкому уровню сахара в крови и к снижению энергии в течение дня. Скорее всего, вас также будет тянуть к сладкому.

Употребление недостаточного количества воды. Даже лёгкое обезвоживание способно вызвать чувство усталости, вялости, головную боль. Измерьте свой вес в фунтах, затем разделите его на два и выпивайте столько же унций воды. Также нужно пить 5-10 унций воды каждые 20 минут физических упражнений.

Большое количество сахара. Некоторых продукты могут содержать много сахара, хотя на первый взгляд так не скажешь: это батончики мюсли, йогурт, соус для пасты, овсянка быстрого приготовления, энергетики. Употребление большого количества сахара может привести к скачкам энергии, развитию резистентности к инсулину, увеличению веса.

Сильная зависимость от кофеина. Она может нарушить ваш естественный уровень энергии, привести к головным болям, нервозности.