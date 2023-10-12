Фитнес и здоровье
14:40, 12 октября 2023
2 мин.

Восемь неожиданных привычек, которые делают вас вялым

Откажитесь от них как можно скорее

Диетолог Эми Гудсон объяснила, какие повседневные привычки могут «красть» энергию в течение дня. Вы можете даже не подозревать об этом.

Восемь неожиданных привычек, которые делают вас вялым
© Health

Пропуск завтрака. Это может привести к низкому уровню сахара в крови и к снижению энергии в течение дня. Скорее всего, вас также будет тянуть к сладкому.

Употребление недостаточного количества воды. Даже лёгкое обезвоживание способно вызвать чувство усталости, вялости, головную боль. Измерьте свой вес в фунтах, затем разделите его на два и выпивайте столько же унций воды. Также нужно пить 5-10 унций воды каждые 20 минут физических упражнений.

Большое количество сахара. Некоторых продукты могут содержать много сахара, хотя на первый взгляд так не скажешь: это батончики мюсли, йогурт, соус для пасты, овсянка быстрого приготовления, энергетики. Употребление большого количества сахара может привести к скачкам энергии, развитию резистентности к инсулину, увеличению веса.

Сильная зависимость от кофеина. Она может нарушить ваш естественный уровень энергии, привести к головным болям, нервозности.

Восемь неожиданных привычек, которые делают вас вялым
© Shutterstock

Недостаток белка. Белок нужен для поддержания мышечной массы и стабильного уровня энергии.

Отсутствие крепкого сна. Постоянный недосып или некачественный сон может серьёзно сказаться на самочувствии. Рекомендуется спать в сутки не менее семи-девяти часов.

Малоподвижный образ жизни. Гудсон подчёркивает, что регулярная физическая активность улучшает кровообращение и приток кислорода. Это сделает вас энергичнее.

Переедание или недоедание. Переедание вызывает вялость, а недоедание может лишить организм необходимых питательных веществ и энергии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.