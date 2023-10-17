Восемь “плохих” продуктов, которые помогут сбросить вес

Арахисовое масло. Оно наполнено белками и полезными жирами. Главное - употреблять его в умеренных количествах.

Жирный йогурт. Исследования показывают, что цельномолочные продукты не приводят к увеличению веса. Более того, они могут уменьшить жировые отложения и увеличить мышечную массу. Также в жирном йогурте много пробиотиков, которые улучшают здоровье кишечника.

Тёмный шоколад. В его состав входят антиоксиданты, которые ускоряют обмен веществ и уменьшают тягу к сладкому. В тёмном шоколаде с содержанием какао 70% или больше также довольно мало сахара.

Деликатесные сэндвичи. Выбирайте для них цельнозерновой хлеб, нежирные белки, большое количество овощей. Эта комбинация даст вам энергию, клетчатку, питательные вещества и хорошо насытит.