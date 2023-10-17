Фитнес и здоровье
17:25, 17 октября 2023
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Восемь “плохих” продуктов, которые помогут сбросить вес

Добавьте их в свой рацион питания

Не все сладкие и солёные блюда могут помешать вам похудеть. Вот от каких вкусных закусок отказываться не стоит даже на диете.

Восемь “плохих” продуктов, которые помогут сбросить вес
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Арахисовое масло. Оно наполнено белками и полезными жирами. Главное - употреблять его в умеренных количествах.

Жирный йогурт. Исследования показывают, что цельномолочные продукты не приводят к увеличению веса. Более того, они могут уменьшить жировые отложения и увеличить мышечную массу. Также в жирном йогурте много пробиотиков, которые улучшают здоровье кишечника.

Тёмный шоколад. В его состав входят антиоксиданты, которые ускоряют обмен веществ и уменьшают тягу к сладкому. В тёмном шоколаде с содержанием какао 70% или больше также довольно мало сахара.

Деликатесные сэндвичи. Выбирайте для них цельнозерновой хлеб, нежирные белки, большое количество овощей. Эта комбинация даст вам энергию, клетчатку, питательные вещества и хорошо насытит.

Восемь “плохих” продуктов, которые помогут сбросить вес
© Shutterstock

Авокадо. В ходе одного исследования обнаружилось, что у тех, кто регулярно ест авокадо, масса тела, индекс массы тела и окружность талии гораздо меньше, чем у тех, кто этого не делает.

Яйца. Исследование 2020 года показало, что употребление яиц на завтрак помогает утолить голод. Всё потому, что в них много питательных веществ и белка.

Орехи. Согласно результатам исследований, ежедневное употребление орехов связано с долгосрочным снижением веса и с уменьшением вероятности ожирения. Но следите за размером порций.

Бананы. Они богаты клетчаткой и питательными веществами. Всё это даёт ощущение сытости и снижает общее потребление калорий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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