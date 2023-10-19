Восемь побочных эффектов употребления хлопьев на завтрак

Восемь побочных эффектов употребления хлопьев на завтракПодумайте об этом, прежде чем их покупать
Отчёт Statista показал, что в 2020 году более 283 миллионов американцев ели хлопья. При этом около 43% людей употребляют их в качестве закуски. Но что происходит с организмом, когда вы едите подобные блюда?
Вы можете почувствовать прилив энергии. Но продлится это недолго. Это может быть полезным перед тренировкой, но если вы не собираетесь после завтрака идти в зал, то подумайте о продуктах с клетчаткой, белком и жирами.
Уровень сахара в крови у вас может повыситься, а затем резко упасть. Сладкие хлопья быстро перевариваются, поэтому вы получаете после их употребления такой эффект. Быстрый подъём и падение уровня глюкозы со временем может привести к снижению чувствительности клеток к инсулину. Чтобы этого избежать, выбирайте хлопья с как можно меньшим количеством добавленного сахара.
Вскоре после перекуса вы можете вновь почувствовать голод. Всё потому, что во многих хлопьях содержится мало клетчатки и белка.
Вы не получите достаточно белка. Типичная доза хлопьев в среднем содержит всего 1-3 г белка, а в идеале в завтраке должно быть не менее 20-30 г белка. К тому же белок насыщает гораздо лучше, чем углеводы и жиры.
Возможно, вам захочется больше сахара. Сахар стимулирует высвобождение дофамина в мозгу. Это вещество связано с удовольствием, вознаграждением, мотивацией. Кроме того, в сладких злаках обычно не хватает белка и клетчатки, что может привести к повышению уровня гормона голода.
Вы можете получить больше клетчатки. Подробнее об этом можно узнать из информации о пищевой ценности на упаковке. Выбирайте хлопья, которые содержат не менее 3 г клетчатки на порцию. Также в списке ингредиентов должны быть цельные зёрна, а не «рафинированная мука», «пшеничная мука» и т.п.
Вы можете набрать вес. Рекомендуемый размер порции большинства круп (указанный на этикетках с пищевой ценностью) составляет от 0,5 стакана до 1 стакана. Исследования показали, что на то, сколько мы едим, может влиять также размер тарелок.
Или вы можете похудеть. Многие исследования связывают употребление хлопьев с потерей веса. Так, в ходе одного из них, опубликованного в 2023 году, выяснилось, что те, кто регулярно ел хлопья для завтрака, имели меньший вес и более низкие показатели индекса массы тела.
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