Восемь побочных эффектов употребления хлопьев на завтрак

Вы можете почувствовать прилив энергии. Но продлится это недолго. Это может быть полезным перед тренировкой, но если вы не собираетесь после завтрака идти в зал, то подумайте о продуктах с клетчаткой, белком и жирами.

Уровень сахара в крови у вас может повыситься, а затем резко упасть. Сладкие хлопья быстро перевариваются, поэтому вы получаете после их употребления такой эффект. Быстрый подъём и падение уровня глюкозы со временем может привести к снижению чувствительности клеток к инсулину. Чтобы этого избежать, выбирайте хлопья с как можно меньшим количеством добавленного сахара.

Вскоре после перекуса вы можете вновь почувствовать голод. Всё потому, что во многих хлопьях содержится мало клетчатки и белка.

Вы не получите достаточно белка. Типичная доза хлопьев в среднем содержит всего 1-3 г белка, а в идеале в завтраке должно быть не менее 20-30 г белка. К тому же белок насыщает гораздо лучше, чем углеводы и жиры.