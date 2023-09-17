Восемь полезных для тела и мозга видов чая

Восемь полезных для тела и мозга видов чаяВот какие преимущества они вам дадут
Чай, как было не раз доказано наукой, обладает большим количеством питательных свойств. Но некоторые виды чая полезнее для здоровья, чем остальные.
Зелёный чай. Он улучшает здоровье сердца и снижает вероятность развития сахарного диабета 2 типа. Одна из возможных причин его пользы - это большое количество полифенолов в его составе. Обзор 82 метаанализов показал также, что потребление зелёного чая связано со снижением риска возникновения некоторых видов рака, болезней сердца, снижением веса и кровяного давления.
Чёрный чай. Он способствует уменьшению воспаления, предотвращает снижение когнитивных функций, воспаления, болезни сердца, диабет, рак. Одно исследование показало, что регулярное употребление чёрного чая связано с более низким риском возникновения деменции у пожилых, особенно у женщин.
Улун. Это нечто среднее между зелёным и чёрным чаем. Одно исследование показало, что при ежедневном употреблении более 2,5 чашек чая улун снижается уровень «плохого» холестерина, риск дислипидемии. Другие исследования продемонстрировали, что улун связан с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, он помогает поддерживать здоровый вес и похудеть, обладает противовоспалительными, противораковыми, антиоксидантными свойствами.
Ромашковый чай. Он не содержит кофеина и поможет вам расслабиться перед сном. Кроме того, известно, что ромашковый чай укрепляет иммунитет.
Имбирный чай. Он может помочь при тошноте и рвоте. Также имбирный чай защищает от рака и диабета.
Мятный чай. Перечная мята содержит ментол, который расслабляет кишечный тракт и облегчает вздутие живота. Кроме того, в чае из мяты нет кофеина.
Чай из гибискуса. Исследования показали, что употребление такого чая дважды в день помогает контролировать артериальное давление при гипертонии первой стадии. В ходе исследования 2022 года также выяснилось, что гибискус снижает кровяное давление, уровень холестерина, сахара в крови, уменьшает количество жировых отложений, помогает при недостатке железа, защищает от ожирения.
Чай с фенхелем. Такой чай расслабляет пищеварительные мышцы, облегчает симптомы менопаузы у женщин.
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