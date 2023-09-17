Восемь полезных для тела и мозга видов чая

Зелёный чай. Он улучшает здоровье сердца и снижает вероятность развития сахарного диабета 2 типа. Одна из возможных причин его пользы - это большое количество полифенолов в его составе. Обзор 82 метаанализов показал также, что потребление зелёного чая связано со снижением риска возникновения некоторых видов рака, болезней сердца, снижением веса и кровяного давления.

Чёрный чай. Он способствует уменьшению воспаления, предотвращает снижение когнитивных функций, воспаления, болезни сердца, диабет, рак. Одно исследование показало, что регулярное употребление чёрного чая связано с более низким риском возникновения деменции у пожилых, особенно у женщин.

Улун. Это нечто среднее между зелёным и чёрным чаем. Одно исследование показало, что при ежедневном употреблении более 2,5 чашек чая улун снижается уровень «плохого» холестерина, риск дислипидемии. Другие исследования продемонстрировали, что улун связан с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, он помогает поддерживать здоровый вес и похудеть, обладает противовоспалительными, противораковыми, антиоксидантными свойствами.

Ромашковый чай. Он не содержит кофеина и поможет вам расслабиться перед сном. Кроме того, известно, что ромашковый чай укрепляет иммунитет.