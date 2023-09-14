Восемь признаков опасного для жизни состояния

Лихорадка или гипотермия. На ранних стадиях болезни организм может повысить температуру тела и вызвать лихорадку, а затем вы можете столкнуться с аномально низкой температурой (гипотермией).

Увеличение частоты сердечных сокращений. Опасное для жизни состояние вызывает воспалительную реакцию, которая способна привести к падению кровяного давления и расширению сосудов. В результате пульс увеличивается, поскольку тело пытается сохранить нормальный приток крови и доставку кислорода к жизненно важным органам.

Учащённое дыхание. Это тоже реакция организма на ухудшение доставки кислорода к тканям и падение артериального давления. Частота дыхания при этом может составлять более 20 вдохов в минуту. Помимо этого, вы можете страдать одышкой и вам в целом может быть тяжело дышать.

Путаница в голове или изменённое психическое состояние. К этому приводит воспаление.

Головокружение, обморок. Это связано с падением кровяного давления при заражении крови.

Изменения кожи. По словам врача, плохое кровообращение и оксигенация тканей при сепсисе могут привести к обесцвечиванию кожи и проявиться в виде пёстрого или синеватого оттенка кожи.

Тошнота, рвота или диарея. Воспаление из-за сепсиса может повлиять также на работу пищеварительной системы.

Боль или дискомфорт. Это происходит при наличии локализованной инфекции, повреждения органов либо воспаления.

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