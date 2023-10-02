Восемь продуктов, которые помогают сжечь больше калорий

Шпинат. Подобные овощи содержат молекулу сахара с длинной цепью - сульфохиновозу. Она помогает желудку оставаться в тонусе. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Chemical Biology, показали, что эта молекула способствует росту полезных кишечных бактерий, которые не дают вредным бактериям проникнуть в кишечник и вызвать воспаление и жир на животе.

Лосось. Его употребление помогает уменьшить воспаление и количество жира на животе. Работает это за счёт повышения уровня адипонектина.

Яйца. В них много белка, поэтому они хорошо насыщают. Это снижает вероятность перекусов между приёмами пищи.

Авокадо. Данный фрукт богат мононенасыщенными жирами, которые уменьшают аппетит и препятствуют накоплению жира на животе.