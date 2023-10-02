Фитнес и здоровье
17:14, 02 октября 2023
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Восемь продуктов, которые помогают сжечь больше калорий

Добавьте их в свой рацион, если хотите похудеть

Эксперты по питанию из компании Holland and Barrett перечислили продукты, которые сжигают жир на животе.

Восемь продуктов, которые помогают сжечь больше калорий
© Women's Health

Шпинат. Подобные овощи содержат молекулу сахара с длинной цепью - сульфохиновозу. Она помогает желудку оставаться в тонусе. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Chemical Biology, показали, что эта молекула способствует росту полезных кишечных бактерий, которые не дают вредным бактериям проникнуть в кишечник и вызвать воспаление и жир на животе.

Лосось. Его употребление помогает уменьшить воспаление и количество жира на животе. Работает это за счёт повышения уровня адипонектина.

Яйца. В них много белка, поэтому они хорошо насыщают. Это снижает вероятность перекусов между приёмами пищи.

Авокадо. Данный фрукт богат мононенасыщенными жирами, которые уменьшают аппетит и препятствуют накоплению жира на животе.

Восемь продуктов, которые помогают сжечь больше калорий
© Medical News Today

Чёрная фасоль. Растворимая клетчатка в ней превращается в бутират. Исследования показывают, что это вещество помогает сжечь больше калорий.

Сладкий картофель. Он содержит каротиноиды - антиоксиданты, которые стабилизируют уровень сахара в крови.

Овсяная каша. В ней есть растворимая клетчатка, которая образует гель в тонком кишечнике. Это помогает снизить холестерин, укрепить иммунную систему, регулировать уровень сахара в крови и хорошо насыщает.

Сливы. В состав этих фруктов входят флавоноиды, которые борются с жиром. Кроме того, в сливах есть пектин: это вещество уменьшает количество жира в печени и блокирует всасывание жировых клеток.

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