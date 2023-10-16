Восемь растений, которые защитят от проблем с щитовидной железой

Восемь растений, которые защитят от проблем с щитовидной железойВозьмите их на заметку
Если щитовидная железа работает хорошо, то вы чувствуете себя уравновешенными и энергичными. В противном же случае возникают перепады настроения, лишний вес.
Специалист по аюрведической медицине и хирургии из Индии Ганеш Чоудхури назвал шесть натуральных трав, которые укрепляют щитовидную железу.
Ашваганда. Благодаря этой траве организм будет лучше справляться со стрессом. Приём ашваганды помогает привести в норму уровень гормонов щитовидной железы и тиреотропного гормона.
Трифала. Сочетание трёх растительных компонентов поддерживает нормальное пищеварение, помогает выводить из организма шлаки и токсины, улучшает усвоение питательных веществ.
Гуггул. Благодаря ему вы сможете поддерживать в норме вес, а это важно для здоровья щитовидной железы. Также гуггул способствует активации гормона щитовидной железы тироксина.
Фукус пузырчатый. Он богат йодом, поэтому слишком много его употреблять не стоит. Иначе у вас разовьётся зоб или рак щитовидной железы.
Мумие. На здоровье щитовидной железы это растение положительно сказывается благодаря множеству минералов и фульвокислоты.
Брахми. Это растение успокаивает нервную систему.
Канчанар. Его используют обычно для улучшения работы лимфатической системы.
Джатаманси. Данное растение известно успокаивающим эффектом.
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