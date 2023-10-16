Восемь растений, которые защитят от проблем с щитовидной железой

Специалист по аюрведической медицине и хирургии из Индии Ганеш Чоудхури назвал шесть натуральных трав, которые укрепляют щитовидную железу.

Ашваганда. Благодаря этой траве организм будет лучше справляться со стрессом. Приём ашваганды помогает привести в норму уровень гормонов щитовидной железы и тиреотропного гормона.

Трифала. Сочетание трёх растительных компонентов поддерживает нормальное пищеварение, помогает выводить из организма шлаки и токсины, улучшает усвоение питательных веществ.

Гуггул. Благодаря ему вы сможете поддерживать в норме вес, а это важно для здоровья щитовидной железы. Также гуггул способствует активации гормона щитовидной железы тироксина.

Фукус пузырчатый. Он богат йодом, поэтому слишком много его употреблять не стоит. Иначе у вас разовьётся зоб или рак щитовидной железы.