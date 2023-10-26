Вот что цвет зубов может рассказать о вашем здоровье

Желтоватый цвет зубов может указывать на то, что вам нужно больше ухаживать за зубами: пользоваться зубной нитью, тщательно чистить зубы, регулярно посещать стоматолога.

Рацион питания человека тоже может способствовать пожелтению зубов. В частности, употребление чая, кофе, колы.

Кроме того, зубы могут приобрести фиолетовый оттенок из-за красного вина или тёмных фруктов. Ещё одна причина такого оттенка - это травма зубов.

Серый цвет зубов указывает на то, что нерв зуба повреждён. Если же любая часть зуба почернела, то это признак поздней стадии его разрушения.

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