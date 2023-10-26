Фитнес и здоровье
08:26, 26 октября 2023
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Вот что цвет зубов может рассказать о вашем здоровье

Об этом предупредил ортодонт

Заметили, что ваши зубы пожелтели? Доктор Халед Касем рассказал, почему так может происходить.

Вот что цвет зубов может рассказать о вашем здоровье
© Dental Implant & Aestetic Specialists

Жёлтые зубы нередко встречаются у курильщиков. Но также это может быть признаком того, что вы не уделяете достаточно внимания гигиене полости рта.

Вот что цвет зубов может рассказать о вашем здоровье
© Union City

Желтоватый цвет зубов может указывать на то, что вам нужно больше ухаживать за зубами: пользоваться зубной нитью, тщательно чистить зубы, регулярно посещать стоматолога.

Рацион питания человека тоже может способствовать пожелтению зубов. В частности, употребление чая, кофе, колы.

Кроме того, зубы могут приобрести фиолетовый оттенок из-за красного вина или тёмных фруктов. Ещё одна причина такого оттенка - это травма зубов.

Серый цвет зубов указывает на то, что нерв зуба повреждён. Если же любая часть зуба почернела, то это признак поздней стадии его разрушения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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