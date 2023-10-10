Вот что нужно есть перед тренировкой, чтобы быть энергичным

Если вам нужен быстрый заряд энергии - например, для длительной пробежки, - подумайте о быстроусвояемых углеводах. Они содержатся, например, в бананах.

Во время тренировки держите под рукой легкоусвояемые углеводы. Это могут быть сухофрукты или батончик мюсли. С ними вам будет проще сосредоточиться на упражнениях и поддерживать необходимый уровень энергии.

За два-три часа до начала тренировки съешьте хорошо сбалансированное блюдо, содержащее углеводы, белки и жиры. Быстроусвояемые углеводы старайтесь при этом потреблять за 30-45 минут до тренировки или бега.

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