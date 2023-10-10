Вот что нужно есть перед тренировкой, чтобы быть энергичным

Вот что нужно есть перед тренировкой, чтобы быть энергичнымОб этом рассказал персональный тренер
Джанна Маси, сертифицированный личный тренер и зарегистрированный диетолог Барбенд, назвала продукты, которые помогут вам быть более энергичными и эффективнее тренироваться.
Углеводы - ваши лучшие друзья, если вы ходите в зал. Исследования показали, что именно эти вещества являются основным источником энергии для организма, особенно во время занятий спортом. Для устойчивого высвобождения энергии на протяжении всей тренировки ешьте цельнозерновые продукты: коричневый рис или овёс.
Если вам нужен быстрый заряд энергии - например, для длительной пробежки, - подумайте о быстроусвояемых углеводах. Они содержатся, например, в бананах.
Во время тренировки держите под рукой легкоусвояемые углеводы. Это могут быть сухофрукты или батончик мюсли. С ними вам будет проще сосредоточиться на упражнениях и поддерживать необходимый уровень энергии.
За два-три часа до начала тренировки съешьте хорошо сбалансированное блюдо, содержащее углеводы, белки и жиры. Быстроусвояемые углеводы старайтесь при этом потреблять за 30-45 минут до тренировки или бега.
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