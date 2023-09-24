Вот что вам даст более яркие оргазмы

Вот что вам даст более яркие оргазмыБольшую роль в этом играет запах
Во многих египетских фильмах и сериалах персонажи говорят о духах с феромонами, которые должны помочь привлечь партнёра. Исследование 2018 года также показало, что запах тела человека действительно влияет на сексуальное влечение. Более того, в ходе этого исследования выяснилось, что женщины, имеющие высокую чувствительность к запахам, испытывают более яркие оргазмы.
Феромоны выделяют все живые организмы. Основная функция этих веществ - провоцировать определённое сексуальное поведение или гормональные изменения у человека. Кроме того, феромоны пробуждают сексуальный интерес у противоположного пола.
Недавнее исследование, проведённое в 2023 году, показало, что запахи приводят к сильному сексуальному возбуждению у женщин. Учёные также пришли к выводу, что многих женщин привлекают различные запахи во время полового акта. Они и помогают достигнуть более ярких оргазмов, особенно во время овуляции.
Результаты этого исследования также подтвердили, что мужчин при сексе больше привлекает то, что они видят. При этом женщины могут по запаху даже определять свою биологическую совместимость с партнёром.
Ещё одно исследование 2020 года показало, что мужчина способен почувствовать запах полового возбуждения, исходящий от его партнёрши во время секса.
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