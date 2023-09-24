Вот что вам даст более яркие оргазмы

Недавнее исследование, проведённое в 2023 году, показало, что запахи приводят к сильному сексуальному возбуждению у женщин. Учёные также пришли к выводу, что многих женщин привлекают различные запахи во время полового акта. Они и помогают достигнуть более ярких оргазмов, особенно во время овуляции.

Результаты этого исследования также подтвердили, что мужчин при сексе больше привлекает то, что они видят. При этом женщины могут по запаху даже определять свою биологическую совместимость с партнёром.

Ещё одно исследование 2020 года показало, что мужчина способен почувствовать запах полового возбуждения, исходящий от его партнёрши во время секса.

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