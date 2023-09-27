Вот как понять, не слишком ли вы много сидите в течение дня

Вот как понять, не слишком ли вы много сидите в течение дняЭто может плохо сказаться на здоровье
Тело человека создано для движения. Современная медицина подтверждает, что существует связь между регулярной физической активностью и профилактикой болезней.
Существует большое количество научных доказательств того, что длительное сидение, даже если вы регулярно занимаетесь спортом, повышает вероятность развития болезней сердца, диабета 2 типа, увеличивает риск преждевременной смерти. Есть даже научные работы, которые показывают, что долгое сидение в течение дня связано с более высоким риском возникновения депрессии.
Кроме того, стояние на одном месте и другие формы бездействия могут быть не намного полезнее для здоровья, чем длительное сидение.
Как же понять, не много ли вы сидите в течение дня?
Общее количество времени, которое вы проводите сидя, не так важно, как перерывы активности между этим сидением. В ходе одного из исследований 2020 года учёные выяснили, что те, кто вставал пять раз в час, чтобы размяться (выполнить четырёхсекундный спринт на велотренажёре), сжигали гораздо больше жира и эффективнее выводили триглицериды на следующий день. Всего же участникам нужно было в сидячем положении провести восемь часов.
Стоять при этом не сильно лучше, чем сидеть, если вы не будете двигаться. Исследование, в рамках которого люди сидели или стояли шесть часов, показало, что разница в этом случае между участниками была незначительной.
Если вы много сидите, то каждые 20-30 минут делайте короткие перерывы. Исследования показывают, что это снизит риск возникновения многих проблем со здоровьем.
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