Вот как понять, не слишком ли вы много сидите в течение дня

Как же понять, не много ли вы сидите в течение дня?

Общее количество времени, которое вы проводите сидя, не так важно, как перерывы активности между этим сидением. В ходе одного из исследований 2020 года учёные выяснили, что те, кто вставал пять раз в час, чтобы размяться (выполнить четырёхсекундный спринт на велотренажёре), сжигали гораздо больше жира и эффективнее выводили триглицериды на следующий день. Всего же участникам нужно было в сидячем положении провести восемь часов.

Стоять при этом не сильно лучше, чем сидеть, если вы не будете двигаться. Исследование, в рамках которого люди сидели или стояли шесть часов, показало, что разница в этом случае между участниками была незначительной.

Если вы много сидите, то каждые 20-30 минут делайте короткие перерывы. Исследования показывают, что это снизит риск возникновения многих проблем со здоровьем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.