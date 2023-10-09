Вот почему ваш холодильник может быть грязнее, чем сиденье унитаза

Вот почему ваш холодильник может быть грязнее, чем сиденье унитазаОб этом рассказала эксперт по гигиене пищевых продуктов
Очень важно время от времени тщательно мыть холодильник, иначе в нём будет скапливаться множество вредных бактерий. Это подтвердило исследование, проведённое специалистами из компании High Speed Training.
Согласно результатам исследования, проведённого компанией High Speed Training, различные части холодильника могут быть в три раза грязнее, чем сиденье унитаза. А самым грязным местом с наибольшим количеством бактерий оказалась дверца холодильника.
Наташа Блайт, эксперт по пищевой гигиене в High Speed Training, объяснила, почему на дверце холодильника скапливается так много разных бактерий. Во-первых, обычно именно это место является самой тёплой частью холодильника. А бактерии чаще всего растут при более высоких температурах.
Ещё одна причина, по которой дверца холодильника может стать рассадником бактерий, - это неправильное хранение в ней продуктов. Например, если туда поместить молоко, то оно может испортиться быстрее из-за более высокой температуры. Эксперт порекомендовала хранить молоко в задней части холодильника, а соки, майонез, кетчуп, джем и другие банки или бутылки помещать вперёд.
Наконец, во время мытья холодильника не всегда люди уделяют достаточное внимание дверце, что тоже может способствовать накоплению бактерий.
Наташа Блайт порекомендовала тщательно мыть холодильник не менее трёх раз в год. При этом протирайте и мойте всё сверху вниз.
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