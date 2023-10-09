Вот почему ваш холодильник может быть грязнее, чем сиденье унитаза

Ещё одна причина, по которой дверца холодильника может стать рассадником бактерий, - это неправильное хранение в ней продуктов. Например, если туда поместить молоко, то оно может испортиться быстрее из-за более высокой температуры. Эксперт порекомендовала хранить молоко в задней части холодильника, а соки, майонез, кетчуп, джем и другие банки или бутылки помещать вперёд.

Наконец, во время мытья холодильника не всегда люди уделяют достаточное внимание дверце, что тоже может способствовать накоплению бактерий.

Наташа Блайт порекомендовала тщательно мыть холодильник не менее трёх раз в год. При этом протирайте и мойте всё сверху вниз.

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