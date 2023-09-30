ВОЗ: вакцины от гриппа нужно изменить из-за исчезновения одного из штаммов

Исчезновение B/Yamagata связывают с последствиями пандемии COVID-19, которая нарушила распространение других инфекционных заболеваний, в том числе и гриппа. В то время как другие штаммы гриппа возрождались в последние годы, B/Yamagata, по-видимому, вымер в глобальном масштабе.

На недавнем совещании советники ВОЗ приняли решение не включать B/Yamagata в состав сезонной вакцины против гриппа для Южного полушария на 2024 год. Это первый случай, когда ВОЗ рекомендует исключить штамм вируса из состава вакцины в связи с его исчезновением.

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