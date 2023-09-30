Фитнес и здоровье
19:10, 30 сентября 2023
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ВОЗ: вакцины от гриппа нужно изменить из-за исчезновения одного из штаммов

В последний раз его видели в далеком 2020 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала исключить из состава сезонных противогриппозных вакцин компонент, направленный против штамма вируса, известного как B/Yamagata, поскольку этот штамм не выявляется с марта 2020 года.

ВОЗ: вакцины от гриппа нужно изменить из-за исчезновения одного из штаммов
© Fusion Medical Animation

Исчезновение B/Yamagata связывают с последствиями пандемии COVID-19, которая нарушила распространение других инфекционных заболеваний, в том числе и гриппа. В то время как другие штаммы гриппа возрождались в последние годы, B/Yamagata, по-видимому, вымер в глобальном масштабе.

На недавнем совещании советники ВОЗ приняли решение не включать B/Yamagata в состав сезонной вакцины против гриппа для Южного полушария на 2024 год. Это первый случай, когда ВОЗ рекомендует исключить штамм вируса из состава вакцины в связи с его исчезновением.

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