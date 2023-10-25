Фитнес и здоровье
18:15, 25 октября 2023
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Впервые доказано влияние овощей и фруктов на бактериальное разнообразие в кишечнике

Какую пищу они «предпочитают»

Употребление овощей и фруктов способствует увеличению разнообразия микробиома нашего кишечника, что подтверждается результатами недавнего исследования, проведенного в Грацком технологическом университете в Австрии.

Впервые доказано влияние овощей и фруктов на бактериальное разнообразие в кишечнике

© Ferra.expert

Разнообразие бактерий в кишечнике является неотъемлемым фактором здоровья, причем установлена связь между микробиомом и различными заболеваниями, включая рак и диабет. Известно, что микробиом матери передается ребенку, однако в данном исследовании установлено, что овощи и фрукты также служат источником бактерий для кишечника.

Сравнение данных о микробиоме 156 овощей и фруктов с данными исследований кишечной флоры человека показало, что микрофлора этих продуктов составляет в среднем 2,2% от общего бактериального разнообразия в кишечнике человека. Полученные результаты подчеркивают значимость овощей и фруктов как источника естественной микробиоты и указывают на важность сельскохозяйственной практики для поддержания здоровья кишечника.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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