Впервые доказано влияние овощей и фруктов на бактериальное разнообразие в кишечнике

Разнообразие бактерий в кишечнике является неотъемлемым фактором здоровья, причем установлена связь между микробиомом и различными заболеваниями, включая рак и диабет. Известно, что микробиом матери передается ребенку, однако в данном исследовании установлено, что овощи и фрукты также служат источником бактерий для кишечника.

Сравнение данных о микробиоме 156 овощей и фруктов с данными исследований кишечной флоры человека показало, что микрофлора этих продуктов составляет в среднем 2,2% от общего бактериального разнообразия в кишечнике человека. Полученные результаты подчеркивают значимость овощей и фруктов как источника естественной микробиоты и указывают на важность сельскохозяйственной практики для поддержания здоровья кишечника.

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