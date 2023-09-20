Врач назвал еду и напитки, которые нельзя употреблять при мигрени

Также нужно учитывать триггеры, связанные с окружающей средой. Среди них - яркий свет, сильные запахи, сигаретный дым, сильная жара, резкие изменения температуры.

Важно знать, какие триггеры мигрени конкретно у вас, и по возможности стараться избегать их.

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