Врач назвал еду и напитки, которые нельзя употреблять при мигрени

Врач назвал еду и напитки, которые нельзя употреблять при мигрениПитание тоже может вызвать приступы этой болезни
Доктор Джохал, медицинский консультант Vitality, отметил, что мигрень обычно передаётся по наследству. Кроме того, спровоцировать приступы болезни может диета.
Существуют общие диетические триггеры мигрени. Например, к возникновению приступа этой болезни могут привести: обезвоживание; пропуск приёмов пищи; употребление алкоголя, кофеина, сыра, глютена, шоколада, цитрусовых. Всё это зависит от конкретного человека и может изменяться со временем.
Также нужно учитывать триггеры, связанные с окружающей средой. Среди них - яркий свет, сильные запахи, сигаретный дым, сильная жара, резкие изменения температуры.
Важно знать, какие триггеры мигрени конкретно у вас, и по возможности стараться избегать их.
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