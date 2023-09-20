Фитнес и здоровье
08:17, 20 сентября 2023
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Врач назвал еду и напитки, которые нельзя употреблять при мигрени

Питание тоже может вызвать приступы этой болезни

Доктор Джохал, медицинский консультант Vitality, отметил, что мигрень обычно передаётся по наследству. Кроме того, спровоцировать приступы болезни может диета.

Врач назвал еду и напитки, которые нельзя употреблять при мигрени
© Baptist Health

Существуют общие диетические триггеры мигрени. Например, к возникновению приступа этой болезни могут привести: обезвоживание; пропуск приёмов пищи; употребление алкоголя, кофеина, сыра, глютена, шоколада, цитрусовых. Всё это зависит от конкретного человека и может изменяться со временем.

Врач назвал еду и напитки, которые нельзя употреблять при мигрени
© The List

Также нужно учитывать триггеры, связанные с окружающей средой. Среди них - яркий свет, сильные запахи, сигаретный дым, сильная жара, резкие изменения температуры.

Важно знать, какие триггеры мигрени конкретно у вас, и по возможности стараться избегать их.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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