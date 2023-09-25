Врач назвал лучшее положение для сна при гриппе или простуде

Врач назвал лучшее положение для сна при гриппе или простудеХороший ночной сон во время болезни очень важен
Том Уайт, эксперт по сну в клинике Z, дал несколько советов тем, кто болеет и не может из-за этого выспаться ночью.
Если во время болезни вы не будете высыпаться, то организму потребуется больше времени для борьбы с вирусом и для выздоровления.
Главный совет доктора Уайта заключается в том, чтобы перед сном поднять голову, шеи и плечи. Это поможет слизи стекать более эффективно и уменьшит постназальный отёк. Для этого вам нужно поднять изголовье кровати или положить около шеи как можно больше подушек или одеял.
Также чтобы смягчить симптомы вирусной инфекции, подержите перед сном пять минут лицо над паром. Он поможет расслабить дыхательные пути, уменьшит слизь. В результате вам станет легче дышать.
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