Фитнес и здоровье
16:31, 25 сентября 2023
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Врач назвал лучшее положение для сна при гриппе или простуде

Хороший ночной сон во время болезни очень важен

Том Уайт, эксперт по сну в клинике Z, дал несколько советов тем, кто болеет и не может из-за этого выспаться ночью.

Врач назвал лучшее положение для сна при гриппе или простуде
© Everyday Health

Если во время болезни вы не будете высыпаться, то организму потребуется больше времени для борьбы с вирусом и для выздоровления.

Главный совет доктора Уайта заключается в том, чтобы перед сном поднять голову, шеи и плечи. Это поможет слизи стекать более эффективно и уменьшит постназальный отёк. Для этого вам нужно поднять изголовье кровати или положить около шеи как можно больше подушек или одеял.

Врач назвал лучшее положение для сна при гриппе или простуде
© Rem-Fit

Также чтобы смягчить симптомы вирусной инфекции, подержите перед сном пять минут лицо над паром. Он поможет расслабить дыхательные пути, уменьшит слизь. В результате вам станет легче дышать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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