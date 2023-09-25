Врач назвал лучшее положение для сна при гриппе или простуде

Если во время болезни вы не будете высыпаться, то организму потребуется больше времени для борьбы с вирусом и для выздоровления.

Главный совет доктора Уайта заключается в том, чтобы перед сном поднять голову, шеи и плечи. Это поможет слизи стекать более эффективно и уменьшит постназальный отёк. Для этого вам нужно поднять изголовье кровати или положить около шеи как можно больше подушек или одеял.