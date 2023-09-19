Врач назвал лучшие блюда на завтрак, которые снизят кровяное давление

С высоким кровяным давлением нужно бороться, чтобы оно не привело к более серьёзным проблемам со здоровьем. Например, к сердечным приступам, инсультам.

Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets назвал продукты с низким содержанием натрия и большим количеством калия, которые помогут поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Каша с фруктами. В овсяной каше много растворимой клетчатки, которая избавляет от избытка холестерина и снижает сопротивление кровеносных сосудов. Это помогает держать под контролем артериальное давление. Также вы можете получить заряд калия, если добавите в овсянку фрукты или ягоды.

Греческий или соевый йогурт. Он может помочь снизить уровень натрия и даст вам больше белка. Избыток натрия, который содержится в соли, считается одной из главных причин повышенного кровяного давления. Эксперты советует ограничить потребление соли до менее 6 г в день. Доктор Патель посоветовал сочетать йогурт с фруктами.

Цельнозерновые хлопья. Цельнозерновые крупы тоже содержат клетчатку, которая влияет на уровень сахара в крови. За счёт этого поддерживается стабильное кровяное давление. Выбирайте при этом крупы с минимальным количеством натрия и сахара, а также с 3 г клетчатки на порцию минимум.