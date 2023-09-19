Врач назвал лучшие блюда на завтрак, которые снизят кровяное давление

Врач назвал лучшие блюда на завтрак, которые снизят кровяное давлениеПопробуйте их при гипертонии
Снизить артериальное давление можно и при помощи здоровой диеты. Например, вот что в этом случае вам лучше всего есть на завтрак.
С высоким кровяным давлением нужно бороться, чтобы оно не привело к более серьёзным проблемам со здоровьем. Например, к сердечным приступам, инсультам.
Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets назвал продукты с низким содержанием натрия и большим количеством калия, которые помогут поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Каша с фруктами. В овсяной каше много растворимой клетчатки, которая избавляет от избытка холестерина и снижает сопротивление кровеносных сосудов. Это помогает держать под контролем артериальное давление. Также вы можете получить заряд калия, если добавите в овсянку фрукты или ягоды.
Греческий или соевый йогурт. Он может помочь снизить уровень натрия и даст вам больше белка. Избыток натрия, который содержится в соли, считается одной из главных причин повышенного кровяного давления. Эксперты советует ограничить потребление соли до менее 6 г в день. Доктор Патель посоветовал сочетать йогурт с фруктами.
Цельнозерновые хлопья. Цельнозерновые крупы тоже содержат клетчатку, которая влияет на уровень сахара в крови. За счёт этого поддерживается стабильное кровяное давление. Выбирайте при этом крупы с минимальным количеством натрия и сахара, а также с 3 г клетчатки на порцию минимум.
Яйца. В них содержится белок, который вы можете сочетать с клетчаткой. Для этого добавьте к блюду шпинат, помидоры или перец.
Цельнозерновой тост с авокадо. В авокадо много калия, который снижает кровяное давление, а также есть полезные жиры. Эти жиры могут улучшить уровень холестерина, уменьшить воспаление в кровеносных сосудах, что способствует снижению артериального давления.
Цельнозерновой тост с ореховым маслом. Эта комбинация обеспечит организм клетчаткой, белками, полезными жирами.
Важно также, что все перечисленные выше продукты должны быть частью сбалансированной диеты и здорового образа жизни.
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