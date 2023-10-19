Врач назвал малоизвестные признаки рака кожи

Врач назвал малоизвестные признаки рака кожиПроверьте себя
Доктор Дэн Малларки, медицинский директор Skin Analytics, отметил, что уровень заболеваемости раком кожи растёт и эта тенденция будет продолжаться и дальше. К счастью, распознать эту болезнь можно и раньше по определённым признакам.
Первым делом для профилактики рака кожи нужно ознакомиться с состоянием своей кожи. Постарайтесь запомнить, где на вашем теле находятся родинки или другие «отметки».
Кроме того, важно знать параметры, на которые стоит обращать внимание. Это асимметрия родинок, неопределённые или неровные края у них, неоднородный цвет, размер более 7 мм. Если у вас есть подозрения, что у вас может быть рак кожи, обратитесь за консультацией к специалисту.
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