Фитнес и здоровье
15:14, 19 октября 2023
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Врач назвал малоизвестные признаки рака кожи

Проверьте себя

Доктор Дэн Малларки, медицинский директор Skin Analytics, отметил, что уровень заболеваемости раком кожи растёт и эта тенденция будет продолжаться и дальше. К счастью, распознать эту болезнь можно и раньше по определённым признакам.

Врач назвал малоизвестные признаки рака кожи
© Echelon Health

Первым делом для профилактики рака кожи нужно ознакомиться с состоянием своей кожи. Постарайтесь запомнить, где на вашем теле находятся родинки или другие «отметки».

Врач назвал малоизвестные признаки рака кожи
© Gleneagles Hospital

Кроме того, важно знать параметры, на которые стоит обращать внимание. Это асимметрия родинок, неопределённые или неровные края у них, неоднородный цвет, размер более 7 мм. Если у вас есть подозрения, что у вас может быть рак кожи, обратитесь за консультацией к специалисту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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