Врач назвал малоизвестные признаки рака кожи

Кроме того, важно знать параметры, на которые стоит обращать внимание. Это асимметрия родинок, неопределённые или неровные края у них, неоднородный цвет, размер более 7 мм. Если у вас есть подозрения, что у вас может быть рак кожи, обратитесь за консультацией к специалисту.

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