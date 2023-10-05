Врач назвал неочевидные продукты, которые повысят кровяное давление

Врач назвал неочевидные продукты, которые повысят кровяное давлениеПостарайтесь их есть как можно реже
Доктор Сара Джарвис рассказала, какие продукты способны повысить кровяное давление и риск возникновения инсульта. Вы будете удивлены.
По словам доктора Джарвис, врача общей практики и консультанта LoSalt, употребление солёной пищи нарушает баланс натрия в организме. Из-за этого в организме удерживается больше воды, а это может создать дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды.
Избыток жидкости давит на стенки артерий, которые переносят кровь от сердца по всему телу, что способствует повышению артериального давления. Высокое кровяное давление может привести к инсульту из-за закупорки артерий, снабжающих кровью мозг.
Некоторые популярные продукты содержат много соли, а мы об этом даже не подозреваем. Например, до 75% соли поступает в организм из хлеба, хлопьев, начинок для сэндвичей, супа.
В Великобритании рекомендуется максимум потреблять 6 г соли в день. При этом среднестатистический британец потребляет около 8,5 г соли в день.
Также много соли содержат такие продукты, как консервы с тушёнкой, соусы, соевый соус, кетчуп, пицца, готовые блюда и пр.
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