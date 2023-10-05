Врач назвал неочевидные продукты, которые повысят кровяное давление

Некоторые популярные продукты содержат много соли, а мы об этом даже не подозреваем. Например, до 75% соли поступает в организм из хлеба, хлопьев, начинок для сэндвичей, супа.

В Великобритании рекомендуется максимум потреблять 6 г соли в день. При этом среднестатистический британец потребляет около 8,5 г соли в день.

Также много соли содержат такие продукты, как консервы с тушёнкой, соусы, соевый соус, кетчуп, пицца, готовые блюда и пр.

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