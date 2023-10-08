Врач назвал продукт, который облегчает боли в спине

Врач назвал продукт, который облегчает боли в спинеДобавьте его в рацион
Доктор Джефф Винтернхаймер из Иллинойса рассказал, какая ягода поможет справиться с болями в спине.
Черника - это гораздо больше, чем просто вкусная добавка к йогурту. Эта ягода наполнена клетчаткой и помогает поддержать здоровье сразу в нескольких аспектах.
Например, известно, что черника уменьшает боль в спине. Происходит это за счёт того, что она снимает воспаление, которое может привести к хронической боли.
По словам доктора Джеффа Винтернхаймера, черника - идеальная пища, если вы хотите избежать болей в спине. Объясняется это высоким содержанием антиоксидантов и витаминов в ягодах.
Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nutrients, подтвердило, что черника уменьшает боль, скованность у людей с остеоартритом. Кроме того, людям становится проще выполнять повседневные дела.
В другой научной работе отмечается, что ягоды черники ускоряют восстановление мышц после выполнения интенсивных упражнений на ноги. Это приводит к уменьшению боли.
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