Фитнес и здоровье
08:15, 08 октября 2023
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Врач назвал продукт, который облегчает боли в спине

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Доктор Джефф Винтернхаймер из Иллинойса рассказал, какая ягода поможет справиться с болями в спине.

Врач назвал продукт, который облегчает боли в спине
© Crawford Medical

Черника - это гораздо больше, чем просто вкусная добавка к йогурту. Эта ягода наполнена клетчаткой и помогает поддержать здоровье сразу в нескольких аспектах.

Например, известно, что черника уменьшает боль в спине. Происходит это за счёт того, что она снимает воспаление, которое может привести к хронической боли.

Врач назвал продукт, который облегчает боли в спине
© NDTV Food

По словам доктора Джеффа Винтернхаймера, черника - идеальная пища, если вы хотите избежать болей в спине. Объясняется это высоким содержанием антиоксидантов и витаминов в ягодах.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nutrients, подтвердило, что черника уменьшает боль, скованность у людей с остеоартритом. Кроме того, людям становится проще выполнять повседневные дела.

В другой научной работе отмечается, что ягоды черники ускоряют восстановление мышц после выполнения интенсивных упражнений на ноги. Это приводит к уменьшению боли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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