Врач назвал продукт, который облегчает боли в спине

По словам доктора Джеффа Винтернхаймера, черника - идеальная пища, если вы хотите избежать болей в спине. Объясняется это высоким содержанием антиоксидантов и витаминов в ягодах.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nutrients, подтвердило, что черника уменьшает боль, скованность у людей с остеоартритом. Кроме того, людям становится проще выполнять повседневные дела.

В другой научной работе отмечается, что ягоды черники ускоряют восстановление мышц после выполнения интенсивных упражнений на ноги. Это приводит к уменьшению боли.

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