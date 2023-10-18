Врач назвал самые распространённые причины боли во время секса

Врач назвал самые распространённые причины боли во время сексаПроверьте себя
Боль во время или после секса встречается довольно часто. И вот в чём может быть причина.
Доктор Сими Адедеджи в одном из видео на YouTube перечислила как физические, так и психические причины болезненного секса у женщин. Такие боли могут быть как поверхностными, так и глубокими (пульсирующими).
Среди причин боли во время секса - сухость влагалища, вагинизм, генитальная травма, инфекция или воспаление, генитальные бородавки, молочница, кожные болезни, фиброиды, эндометриоз, киста яичника, воспалительные заболевания органов малого таза, цистит, синдром воспалённого кишечника.
Самая распространённая причина поверхностной боли (которая ощущается у входа во влагалище) - это сухость влагалища. Если вы недостаточно возбуждены или у вас проблемы с гормонами, то это может привести к болезненному сексу. Также часто подобная боль возникает из-за молочницы.
Эндометриоз может привести к глубокой диспареунии. Эту болезнь трудно диагностировать, а страдает от неё одна из 10 женщин. При этом состоянии слизистая матки начинает разрастаться и выстилать желудок. Поэтому во время секса вы можете страдать от очень сильной боли в животе.
Иногда боль во время секса может быть реакцией психики на тревогу, стресс, травму или депрессию.
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