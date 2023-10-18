Врач назвал самые распространённые причины боли во время секса

Самая распространённая причина поверхностной боли (которая ощущается у входа во влагалище) - это сухость влагалища. Если вы недостаточно возбуждены или у вас проблемы с гормонами, то это может привести к болезненному сексу. Также часто подобная боль возникает из-за молочницы.

Эндометриоз может привести к глубокой диспареунии. Эту болезнь трудно диагностировать, а страдает от неё одна из 10 женщин. При этом состоянии слизистая матки начинает разрастаться и выстилать желудок. Поэтому во время секса вы можете страдать от очень сильной боли в животе.

Иногда боль во время секса может быть реакцией психики на тревогу, стресс, травму или депрессию.

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