Врач назвал самые важные для мужчин и женщин пищевые добавки

Ещё одна добавка, которая необходима уже всем (независимо от пола), - витамин D. Если уровень этого витамина ниже 30, то иммунитет человека находится в критическом состоянии.

Служба общественного здравоохранения Англии также советует всем детям старше одного года и взрослым принимать в осенние и зимние месяцы 10 микрограммов добавки витамина D.

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