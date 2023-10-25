Врач назвал самые важные для мужчин и женщин пищевые добавки

Врач назвал самые важные для мужчин и женщин пищевые добавкиОни обязательно должны лежать у вас дома
Сегодня ориентироваться в мире пищевых добавок может быть непросто. Доктор Минди Пельц рассказала, какие из них точно стоит принимать всем людям.
В подкасте The Diary Of A CEO доктор Минди Пельц отметила, что для женщин самой важной пищевой добавкой является магний. Что касается мужчин, то им нужно принимать цинк, так как он вырабатывает тестостерон.
Ещё одна добавка, которая необходима уже всем (независимо от пола), - витамин D. Если уровень этого витамина ниже 30, то иммунитет человека находится в критическом состоянии.
Служба общественного здравоохранения Англии также советует всем детям старше одного года и взрослым принимать в осенние и зимние месяцы 10 микрограммов добавки витамина D.
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