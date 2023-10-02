Врач назвал семь самых необычных симптомов менопаузы

Врач назвал семь самых необычных симптомов менопаузыВозможно, вы удивитесь
Доктор Кэти Ходжсон, зарегистрированный врач общей практики и основатель компании Health and Hormones, отметила, что в среднем женщины сталкиваются с 10 различными симптомами менопаузы. И вот некоторые из них.
Известно, что каждая пятая женщина в период менопаузы испытывает ощущение, будто у неё на коже или под кожей ползают насекомые. Но это всё - тактильная галлюцинация. Этот симптом может также вызывать лёгкий или сильный зуд.
У женщин в период менопаузы бывает ощущение «горящего языка». Жжение языка может быть связано с активацией болевых рецепторов, которые окружают вкусовые рецепторы языка. Это может объясняться падением уровня эстрогена, что приводит также к металлическому привкусу во рту, сухости, покалыванию, болезненности языка.
Ещё один возможный симптом менопаузы - изменение пространственного восприятия. Это может способствовать тому, что женщина станет неуклюжей. Иногда это сочетается с сухостью глаз, ухудшением концентрации.
Во время менопаузы у женщины может измениться консистенция, запах, объём выделений из влагалища. Происходит это из-за снижения уровня эстрогена. В результате повышается вероятность развития молочницы, что тоже может вызвать неприятный запах.
Кроме того, гормональные изменения могут способствовать появлению звона в ушах, ощущения поражения электрическим током, заболеваний дёсен.
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