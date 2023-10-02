Врач назвал семь самых необычных симптомов менопаузы

Известно, что каждая пятая женщина в период менопаузы испытывает ощущение, будто у неё на коже или под кожей ползают насекомые. Но это всё - тактильная галлюцинация. Этот симптом может также вызывать лёгкий или сильный зуд.

У женщин в период менопаузы бывает ощущение «горящего языка». Жжение языка может быть связано с активацией болевых рецепторов, которые окружают вкусовые рецепторы языка. Это может объясняться падением уровня эстрогена, что приводит также к металлическому привкусу во рту, сухости, покалыванию, болезненности языка.

Ещё один возможный симптом менопаузы - изменение пространственного восприятия. Это может способствовать тому, что женщина станет неуклюжей. Иногда это сочетается с сухостью глаз, ухудшением концентрации.