Врач назвал три напитка, которые помогут сжечь жир

15:50, 18 сентября 2023
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Врач назвал три напитка, которые помогут сжечь жирИ это разные виды чая
Доктор Уильям Ли перечислил три разновидности чая, которые содержат компоненты, подавляющие жир.
Чай улун содержит полисахарид, который подавляет рост жировых клеток. Исследования показывают также, что этот чай улучшает обмен веществ, если его употреблять каждую неделю.
Ещё один жиросжигающий напиток - чай пуэр. Этот чай содержит пробиотик pueribacillus, который укрепляет здоровье кишечника.
Наконец, есть чай матча. В его состав входит эпигаллокатехин галлат. Исследования показывают, что матча способен предотвратить последствия диеты с высоким содержанием жиров.
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