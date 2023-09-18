Врач назвал три напитка, которые помогут сжечь жир

Чай улун содержит полисахарид, который подавляет рост жировых клеток. Исследования показывают также, что этот чай улучшает обмен веществ, если его употреблять каждую неделю.

Ещё один жиросжигающий напиток - чай пуэр. Этот чай содержит пробиотик pueribacillus, который укрепляет здоровье кишечника.