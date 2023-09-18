Фитнес и здоровье
15:50, 18 сентября 2023
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Врач назвал три напитка, которые помогут сжечь жир

И это разные виды чая

Доктор Уильям Ли перечислил три разновидности чая, которые содержат компоненты, подавляющие жир.

Врач назвал три напитка, которые помогут сжечь жир
© Simple Loose Leaf

Чай улун содержит полисахарид, который подавляет рост жировых клеток. Исследования показывают также, что этот чай улучшает обмен веществ, если его употреблять каждую неделю.

Ещё один жиросжигающий напиток - чай пуэр. Этот чай содержит пробиотик pueribacillus, который укрепляет здоровье кишечника.

Врач назвал три напитка, которые помогут сжечь жир
© Ask Dr. Weil

Наконец, есть чай матча. В его состав входит эпигаллокатехин галлат. Исследования показывают, что матча способен предотвратить последствия диеты с высоким содержанием жиров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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