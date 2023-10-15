Врач назвал виды орехов для профилактики деменции и болезней сердца

Мясников отметил, что от орехов нельзя отказываться из-за их высокой калорийности, составляющей в среднем 650 калорий на 100 грамм. Продукт всегда должен быть в рационе: в орехах присутствуют белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и микроэлементы, а также вещества, стимулирующие развитие когнитивных функций и профилактирующие деменцию. Также орехи снижают холестерин и являются средством профилактики атеросклероза.

Особенно это касается грецких орехов, напоминающих форму человеческого мозга. В целом любые орехи нужно есть в пределах 50-60 граммов в день.

По словам Мясникова, есть ещё один орех, благотворно влияющий на здоровье, — миндаль. Этот орех полезен для здоровья сердца и профилактики соответствующих проблем.

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