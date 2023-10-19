Врач назвал вирус, который этой зимой будет опаснее ковида

Доктор Хилари Джонс добавил, что те, у кого есть возможность поставить прививку от гриппа и ковида, должны это сделать. Кроме того, представители органов здравоохранения ожидают увеличение числа случаев заражения этими болезнями.

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