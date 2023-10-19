Врач назвал вирус, который этой зимой будет опаснее ковида

08:07, 19 октября 2023
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Врач назвал вирус, который этой зимой будет опаснее ковидаБудьте начеку
Доктор Хилари Джонс, выступая на шоу «Лотарингия» на канале ITV, отметил, что настоящую угрозу в ближайшее время будет представлять не ковид, а другое вирусное заболевание.
По мнению врача, этой зимой большую опасность, чем ковид, представляет грипп. Прошлой зимой в Великобритании от гриппа умерло 14 тысяч человек, а 10 тысяч детей были госпитализированы с этой болезнью.
Доктор Хилари Джонс добавил, что те, у кого есть возможность поставить прививку от гриппа и ковида, должны это сделать. Кроме того, представители органов здравоохранения ожидают увеличение числа случаев заражения этими болезнями.
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