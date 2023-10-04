Врач назвала апатию и сонливость симптомами проблем с щитовидной железой

По словам врача, у человека со сбоем работы щитовидной железы и неадекватным гормональным фоном начинаются апатия, прилив энергии на фоне повышенной раздражительности, которые могут переходить в приступы гнева. Также зачастую возникают проблемы со сном, в результате человек чувствует себя утомлённым, и чувство сонливости постоянно преследует, даже если человек хорошо высыпается.

Также могут быть приливы жара, повышенный аппетит на фоне потери веса.

«Недостаток гормонов может проявляться снижением настроения, он провоцирует депрессию, сонливость и апатию; склонность к отёчности, сухости кожи, замедление ритма сердечных сокращений», — отметила эксперт.

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