Врач назвала апатию и сонливость симптомами проблем с щитовидной железой

Врач назвала апатию и сонливость симптомами проблем с щитовидной железойУ этого состояния много неприятных симптомов
Врач-эндокринолог Европейского Медицинского Центра Юлия Катхурия назвала симптомы проблем с щитовидрной железой.
По словам врача, у человека со сбоем работы щитовидной железы и неадекватным гормональным фоном начинаются апатия, прилив энергии на фоне повышенной раздражительности, которые могут переходить в приступы гнева. Также зачастую возникают проблемы со сном, в результате человек чувствует себя утомлённым, и чувство сонливости постоянно преследует, даже если человек хорошо высыпается.
Также могут быть приливы жара, повышенный аппетит на фоне потери веса.
«Недостаток гормонов может проявляться снижением настроения, он провоцирует депрессию, сонливость и апатию; склонность к отёчности, сухости кожи, замедление ритма сердечных сокращений», — отметила эксперт.
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