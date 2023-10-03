Фитнес и здоровье
21:44, 03 октября 2023
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Врач назвала болезни, бороться с которыми поможет отказ от мучного

Прежде всего это заболевания сердечно-сосудистой системы

Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала отказаться от мучного для профилактики и борьбы с рядом заболеваний.

Врач назвала болезни, бороться с которыми поможет отказ от мучного
© Pexels.com

Врач отметила, что отказ от булок, белого хлеба, печенья и макарон из мягких сортов пшеницы полезен для профилактики сердечно-сосудистой недостаточности, гипертонии и других опасных болезней.

«Отказ от изделий из муки высшего сорта — это профилактика сердечно-сосудистой недостаточности, гипертонии, повышения уровня холестерина в крови, набора веса, ожирения печени, диабета второго типа и развивающейся на его фоне дегенерации сетчатки глаз», — посоветовала диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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