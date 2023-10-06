Врач назвала гранат одной из самых полезных осенних ягод и развенчала один из касающихся её мифов

Кашух объяснила пользу граната высоким содержанием клетчатки, калия, танина, витаминов C, A, K, а также наличием 15 аминокислот. Гранат — ягода низкокалорийная, улучшает работу иммунной системы, нормализует давление и снижает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы.

Также врач развенчала миф, связанный с тем, что с помощью употребления граната можно поднять уровень гемоглобина и даже вылечить анемию. Но это не так.

«Принято считать, что гранат поднимает гемоглобин, но на самом деле анемию этой ягодой не вылечить. Чтобы получить суточную норму железа, нужно каждый день выпивать более двух литров гранатового сока, а это чревато проблемами с ЖКТ и зубной эмалью», — объяснила эксперт.

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