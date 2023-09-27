Врач назвала тыкву эффективным средством для укрепления иммунитета осенью

К тому же тыква снижает уровень холестерина и улучшает работу пищеварительной системы. Кроме того, тыква — источник пищевых волокон, полезных для ЖКТ.

«Тыква также богата волокнами, которые полезны для здоровья желудочно-кишечного тракта. Её можно включать в рацион как самостоятельное блюдо, например, запечь, или использовать при приготовлении каши», — посоветовала диетолог.

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