Врач назвала тыкву эффективным средством для укрепления иммунитета осенью

21:51, 27 сентября 2023
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Врач назвала тыкву эффективным средством для укрепления иммунитета осеньюТакже тыква полезна для кишечника
Врач-диетолог Наталья Лазуренко посоветовала осенью включить рацион тыкву: этот продукт содержит множество полезных веществ и укрепляет иммунитет, что актуально в осенний период.
К тому же тыква снижает уровень холестерина и улучшает работу пищеварительной системы. Кроме того, тыква — источник пищевых волокон, полезных для ЖКТ.
«Тыква также богата волокнами, которые полезны для здоровья желудочно-кишечного тракта. Её можно включать в рацион как самостоятельное блюдо, например, запечь, или использовать при приготовлении каши», — посоветовала диетолог.
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