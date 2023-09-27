Фитнес и здоровье
21:51, 27 сентября 2023
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Врач назвала тыкву эффективным средством для укрепления иммунитета осенью

Также тыква полезна для кишечника

Врач-диетолог Наталья Лазуренко посоветовала осенью включить рацион тыкву: этот продукт содержит множество полезных веществ и укрепляет иммунитет, что актуально в осенний период.

Врач назвала тыкву эффективным средством для укрепления иммунитета осенью
© Pexels.com

К тому же тыква снижает уровень холестерина и улучшает работу пищеварительной системы. Кроме того, тыква — источник пищевых волокон, полезных для ЖКТ.

«Тыква также богата волокнами, которые полезны для здоровья желудочно-кишечного тракта. Её можно включать в рацион как самостоятельное блюдо, например, запечь, или использовать при приготовлении каши», — посоветовала диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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