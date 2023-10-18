Врач объяснил, чем сахарозаменители в сладкой газировке опасны для здоровья

Речь идёт о таких веществах, как ацесульфам и аспартам. По словам Мясникова, кроме того, что это вызывающие онкологию канцерогены, ещё и каждое из этих веществ — «провокатор для сердечно-сосудистых заболеваний, для диабета, для ожирения».

Эксперт подчеркнул, что использование цесульфама и аспартама — настоящая проблема, о которой российские врачи говорят уже длительное время. На это обратила внимание и ВОЗ, признав эти сахарозаменители канцерогеном.

«Это провокатор для сердечно-сосудистых заболеваний, для диабета, для ожирения. Также сахарозаменители развивают нечувствительность к инсулину. Если вы выпьете такой напиток один раз, ничего страшного не случится, если же употреблять напитки с добавлением сахарозаменителей на постоянной основе, то они могут представлять опасность. Сегодня считается, что все сахарозаменители, даже растительный стевиозид, небезопасны», — объяснил Александр Мясников.

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