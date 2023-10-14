Фитнес и здоровье
02:08, 14 октября 2023
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Врач объяснила, чем может навредить мёд

Продукт опасен для аллергиков и диабетиков

Врач-терапевт Марина Константинова предупредила об опасности злоупотребления мёда. Врач объяснила, что здоровому человеку можно съедать 50-100 граммов мёда в день.

Врач объяснила, чем может навредить мёд
© Pexels.com

При этом мёд нельзя нагревать выше 40 градусов, так как продукт лишится полезных свойств, а при злоупотреблении мёд нагружает почки и поджелудочную железу из-за обилия быстрых углеводов.

К тому же продукт имеет высокий гликемический индекс, из-за чего его не следует есть людям с ожирением, а также пациентам с сахарным диабетом первого и второго типа. Мёд противопоказан при аллергии на пчелопродукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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