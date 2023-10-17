Врач объяснила, какие завтраки полезны для людей с болезнями сердца

Кашух отметила, что традиционные завтраки, такие как яичница с беконом, блинчики и подобная «диета», способствуют повышению холестерина, ухудшают состояние сосудов, из-за чего возрастают риски сердечно-сосудистых болезней. Всё это может приводить к инфарктам и инсультам.

Чтобы этого избежать, необходимо снизить потребление соли и разнообразить рацион большим количеством птицы, рыбы, овощей, цельнозерновых круп. Также при высоком давлении полезны яблоки, голубика, жирные сорта рыбы, грецкие орехи, ряд молокопродуктов и нерафинированное оливковое масло.

Кроме того, согласно последним исследованиям, гипертоникам на завтрак лучше всего есть различную зелень — укроп, шпинат, листовой салат — с растительным маслом, орехами и семенами. Полезна и красная рыба с ломтиком подсушенного цельнозернового хлеба, несладкий йогурт или каша медленной варки.

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