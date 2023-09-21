Врач объяснила, кому лучше отказаться от орехов

Речь идёт о всех видах орехов без исключения. Это крайне жирный и калорийный продукт, поэтому есть его можно в пределах 30 граммов в день.

Также это сильный аллерген, который может проявляться как у детей, в силу функциональной незрелости ЖКТ, так и у взрослых. Если человек болен панкреатитом или холециститом и подобными заболеваниями, у него может быть аллергия на орехи. К тому же могут возникать нарушения стула, дискомфорт и вздутие.

Врач рассказала, что есть стоит сырые орехи, а не обжаренные, солёные или сладкие. Во время жарки орехов жиры теряют полезные свойства, а избыток соли способствует задержке жидкости в организме и приводит к отёкам.

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