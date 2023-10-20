Врач объяснила опасность металлических консервов риском развития рака

Врач объяснила опасность металлических консервов риском развития ракаИз-за токсинов
Врач-терапевт, доктор медицинских наук Маргарита Королёва предупредила об опаснсоти для здоровья металлических консервов.
Если в организме уже существуют проблемы, частое употребление продуктов в металлических консервах могжет повлиять на развитие и поддержку «проонкологических процессов». Опасность в том, что продукты при длительном контакте с металлической стенкой могут пропитываться токсинами.
Врач напомнила, что в консервах также много соли, что вредно для гипертоников.
«Регулярное употребление консервов в металлических банках при наличии уже существующих проблем в организме повышает риск развития рака», — предупредила эксперт.
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