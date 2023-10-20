Фитнес и здоровье
23:26, 20 октября 2023
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Врач объяснила опасность металлических консервов риском развития рака

Из-за токсинов

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Маргарита Королёва предупредила об опаснсоти для здоровья металлических консервов.

Врач объяснила опасность металлических консервов риском развития рака
© Freepik.com

Если в организме уже существуют проблемы, частое употребление продуктов в металлических консервах могжет повлиять на развитие и поддержку «проонкологических процессов». Опасность в том, что продукты при длительном контакте с металлической стенкой могут пропитываться токсинами.

Врач напомнила, что в консервах также много соли, что вредно для гипертоников.

«Регулярное употребление консервов в металлических банках при наличии уже существующих проблем в организме повышает риск развития рака», — предупредила эксперт.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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