Врач объяснила опасность металлических консервов риском развития рака

Если в организме уже существуют проблемы, частое употребление продуктов в металлических консервах могжет повлиять на развитие и поддержку «проонкологических процессов». Опасность в том, что продукты при длительном контакте с металлической стенкой могут пропитываться токсинами.

Врач напомнила, что в консервах также много соли, что вредно для гипертоников.

«Регулярное употребление консервов в металлических банках при наличии уже существующих проблем в организме повышает риск развития рака», — предупредила эксперт.

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