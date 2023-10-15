Врач объяснила, почему кровь сильно густеет и может стать причиной смерти

Врач объяснила, почему кровь сильно густеет и может стать причиной смертиНа это влияет образ жизни
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала о главной ошибке людей, из-за которой густеет кровь и формируются тромбы, нередко приводящие к смерти.
Врач объяснила, что загущение крови — результат определённого образа жизни, когда человек мало двигается, много работает и мало отдыхает, в том числе плохо высыпается. Сюда же относится и нездоровое питание.
Плохой кровоток из-за густой крови сулит дополнительную нагрузку на сердце, в силу чего возрастают риски варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других опасных для жизни состояний. Причём от этого не защищены и люди некурящие и неупотребляющие алкоголь.
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