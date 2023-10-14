Врач объяснила, почему необходимо регулярно завтракать

Писарева посоветовала завтракать не раньше, чем через полчаса после пробуждения, а до этого выпить станка тёплой воды и умыться. Завтрак помогает сохранить в норме уровень сахара и холестерина, укрепить иммунитет.

По словам Писаревой, необходимо завтракать продуктами, богатыми сложными углеводами, белками и правильными жирами. К углеводным продуктам относятся гречка, овсянка, грубый хлеб. Правильные жиры — оливковое, конопляное, горчичное масло и авокадо. К белкам относятся греческий йогурт, яйца, творог.

«Первый приём пищи сохраняет в норме уровень сахара и холестерина в крови, а ещё позволяет улучшить иммунитет людей, которые часто болеют. Кроме того, в организме есть ферменты, которые вырабатываются только утром», — рассказала диетолог.

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