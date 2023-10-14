Фитнес и здоровье
02:02, 14 октября 2023
1 мин.

Врач объяснила, почему необходимо регулярно завтракать

От завтрака зависит весь день

Врач-диетолог Ирина Писарева объяснила важность завтрака для здоровья. Она подчеркнула, что завтрак определяет качество и продуктивность всего дня.

Врач объяснила, почему необходимо регулярно завтракать
© Pexels.com

Писарева посоветовала завтракать не раньше, чем через полчаса после пробуждения, а до этого выпить станка тёплой воды и умыться. Завтрак помогает сохранить в норме уровень сахара и холестерина, укрепить иммунитет.

По словам Писаревой, необходимо завтракать продуктами, богатыми сложными углеводами, белками и правильными жирами. К углеводным продуктам относятся гречка, овсянка, грубый хлеб. Правильные жиры — оливковое, конопляное, горчичное масло и авокадо. К белкам относятся греческий йогурт, яйца, творог.

«Первый приём пищи сохраняет в норме уровень сахара и холестерина в крови, а ещё позволяет улучшить иммунитет людей, которые часто болеют. Кроме того, в организме есть ферменты, которые вырабатываются только утром», — рассказала диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.