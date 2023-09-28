Врач перечислила четыре вида самых полезных для здоровья сыров

Врач назвала пармезан, фету, козий сыр, моцареллу. Писарева отметила, что в целом сыры полезны для микрофлоры кишечника, сердечно-сосудистой системы, костей и зубов. Но каждый из названных видов обладает своими полезными свойствами.

Так, пармезан — лидер по содержанию железа и кальция, но его нельзя употреблять в больших количествах. Моцарелла полезен при анемии и дефиците белка за счёт высокого содержания кальция и фосфора, витамина В12. Фета — слабосолёный сыр, содержит фосфор, кальций, особенно полезные для костей и зубов. Козий сыр хорош для людей с непереносимостью лактозы, так как устаивается лучше, чем белок в коровьем молоке; кроме того, козий сыр богат витаминами и минералами, железом, магнием, калием.

«Сыр, конечно же, должен быть в рационе каждого человека. У сыров достаточно много полезных свойств, которые улучшают действие сердечно-сосудистой системы. Они содержат витамин D, большое количество кальция, поэтому сыр укрепляет кости, повышает иммунитет, поддерживает хорошее состояние микрофлоры кишечника», — подчеркнула врач.

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