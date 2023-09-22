Врач перечислила первые симптомы ботулизма

При тяжёлой форме ботулизма возможна остановка дыхания из-за паралича дыхательной системы. Первые симптомы: вздутие, опущение века, тахикардия, сухость во рту, нарушение глотания, изменение голоса, мышечная слабость. Могут наблюдаться рвота, диарея и запор.

Врач предупредила, что ни в коем случае нельзя есть консервированные продукты с истёкшим сроком годности и подозрительным запахом, при нарушении правил хранения. В случае появления вышеуказанных симптомов после употребления консервированных продуктов необходимо обратиться к врачу как можно быстрее.

Клостридия развивается на загрязнённых и испорченных продуктах в герметичной упаковке. Но без лабораторных анализов определить наличие ботулизма невозможно.

«Ни в коем случае не употребляйте продукты с подозрительным запахом, цветом, истекшим сроком годности, а также при нарушении правил их хранения. По возможности проводите термическую обработку консервов. В домашних условиях храните продукцию такого вида при температуре не выше +10 градусов», — подчеркнула эксперт.

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