Врач порекомендовала пройти пять обследований до 40 лет

Врач порекомендовала пройти пять обследований до 40 летТак вы будете держать своё здоровье под контролем
Доктор Санни Ютла отметила, что уже до 40 лет нужно обязательно проверяться на наличие одного из видов рака.
По словам доктора Ютла, специалиста по цифровым технологиям в Medichecks, рак кожи - самый распространённый тип онкологии в Великобритании. Его ранняя диагностика имеет ключевое значение для успешного лечения.
Врач посоветовала молодым людям обязательно следить за изменениями цвета, текстуры своей кожи и родинок. Также при подозрении на рак нужно как можно скорее идти к врачу, чтобы сделать биопсию.
Также доктор Ютла порекомендовала до 40 лет сдать анализ крови на железо. Это поможет выявить железодефицитную анемию.
Ещё важно проверить во время забора крови и уровень холестерина. От этого зависит риск развития у человека сердечно-сосудистых заболеваний и риск возникновения инсульта.
Благодаря анализу крови на уровень питательных веществ вы сможете понять, получаете ли достаточно витаминов и минералов из своего рациона.
Наконец, важную роль играет проверка артериального давления. Известно, что только в Англии до пяти миллионов человек страдают невыявленной гипертонией.
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