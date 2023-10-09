Врач порекомендовала пройти пять обследований до 40 лет

По словам доктора Ютла, специалиста по цифровым технологиям в Medichecks, рак кожи - самый распространённый тип онкологии в Великобритании. Его ранняя диагностика имеет ключевое значение для успешного лечения.

Врач посоветовала молодым людям обязательно следить за изменениями цвета, текстуры своей кожи и родинок. Также при подозрении на рак нужно как можно скорее идти к врачу, чтобы сделать биопсию.

Также доктор Ютла порекомендовала до 40 лет сдать анализ крови на железо. Это поможет выявить железодефицитную анемию.