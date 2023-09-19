Врач посоветовала есть осенью томаты и свёклу

Врач посоветовала есть осенью томаты и свёклуИ другие сезонные овощи
Врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова объяснила пользу употребления осенью сезонных овощей. Их нужно добавлять в ежедневный рацион для поддержания организма.
Врач посоветовала осенью есть свёклу. В сырой свёкле высокий уровень калия, магния, цинка, железа, йода, меди, витаминов С, В1, В6, В9 и других полезных веществ. По словам Мещеряковой, осенью в неделю следует есть до 500–700 г продукта.
Также в рацион стоит добавить топинамбур, в избытке содержащий железо, аминокислоты аргинин, валин, лизин. Стоит есть репу, капусту.
Желательно разнообразить рацион употреблением томатов. В них содержится такое важное вещество, как ликопин — мощный антиоксидант, защищающий клетки от активных радикалов и поддерживающий молодость. Также в них много калия, витаминов А и С. Врач отметила, что осенью томаты можно есть ежедневно.
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