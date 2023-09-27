Врач предупредил, что вейпинг может состарить кожу

Врач предупредил, что вейпинг может состарить кожуИ это не единственная его опасность
В Великобритании среди детей в возрасте от 11 до 17 лет распространённость вейпинга выросла с 4% в 2020 году до 7% в 2022 году. Асия Маула, врач-терапевт медицинского центра The Health Suite, рассказала, что эта привычка может состарить человека на десятилетия.
Химические вещества и аэрозоли, которые входят в состав электронных сигарет, могут привести к воспалению кожи, высыпаниям, усугубить прыщи и псориаз. Тепло от устройств для вейпинга тоже может обезвоживать кожу, из-за чего она будет приобретать тусклый и старый вид.
Доктор Асия Маула добавила, что никотин и химические вещества в вейпах способны привести к разрушению коллагена - белка, который помогает сохранить кожу упругой. По этой причине у любителей вейпинга вокруг губ появляются морщины.
Преждевременное старение кожи происходит, когда никотин сужает кровеносные сосуды и уменьшает приток крови к коже. Это лишает её кислорода и жизненно важных питательных веществ. В результате разрушаются коллаген и эластин, что приводит к образованию морщин, тонких линий на коже.
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