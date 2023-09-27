Врач предупредил, что вейпинг может состарить кожу

Доктор Асия Маула добавила, что никотин и химические вещества в вейпах способны привести к разрушению коллагена - белка, который помогает сохранить кожу упругой. По этой причине у любителей вейпинга вокруг губ появляются морщины.

Преждевременное старение кожи происходит, когда никотин сужает кровеносные сосуды и уменьшает приток крови к коже. Это лишает её кислорода и жизненно важных питательных веществ. В результате разрушаются коллаген и эластин, что приводит к образованию морщин, тонких линий на коже.

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